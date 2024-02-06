Ankara'da feci kaza... Araç ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var!
Mamak'ta, köprü bariyerine çarparak ikiye bölünen ve bir kısmı köprüden düşen otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 04.30 sıralarında 44 EB 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçtakilerden P.G. (22) olay yerinde hayatını kaybetti, B.K. (26) ile M.S.C. (22) ise ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.
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