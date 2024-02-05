Denizli'de feci kaza... Genç fotoğrafçı hayatını kaybetti

Denizli’de doğa gezintisinden dönen fotoğrafçı Okan Meydan, direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV aracı ile uçuruma yuvarlandı. Meydan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:22
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Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, arkadaşlarıyla birlikte ATV araçlarla doğa gezintisine çıktı. Akşam saatlerinde Bağbaşı Yaylasından şehir merkezine dönmek içim yolan çıkan Meydan, yayladan inişe geçtikleri sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, patika yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Meydan’ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları Meydan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Öte yandan kazada hayatını kaybeden genç fotoğrafçı Okan Meydan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkatlerden kaçmadı. Meydan’ın paylaştığı son videoda Bağbaşı Yaylasında olduğu ve ATV aracı üzerinde oturduğu anların yer aldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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