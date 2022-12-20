Ankara'da feci kaza... Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü Erdal İ. hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 1 kişi ise yaralandı.
Ankara'nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda, 19 Aralık Pazartesi saat 23.00 sıralarında Erdal İ. yönetimindeki 06 KGP 95 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı üzerinden Natoyolu'na dönmeye çalışırken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere ve ardından yön tabelasının direğine çarptı.
ARAÇTA SIKIŞTI
Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada Erdal İ. araçta sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı.
KURTARILAMADI
Mamak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.
Erdal İ.'nin yeni evlendiği ve kısa süre önce bebeğini kaybettiği öğrenildi. Haberi alınca hastaneye gelen Erdal İ.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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