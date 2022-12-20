Ankara'da feci kaza... Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

20 Aralık 2022 Salı, 09:26

Ankara'nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda, 19 Aralık Pazartesi saat 23.00 sıralarında Erdal İ. yönetimindeki 06 KGP 95 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı üzerinden Natoyolu'na dönmeye çalışırken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere ve ardından yön tabelasının direğine çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada Erdal İ. araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı.

KURTARILAMADI

Mamak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Erdal İ.'nin yeni evlendiği ve kısa süre önce bebeğini kaybettiği öğrenildi. Haberi alınca hastaneye gelen Erdal İ.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.