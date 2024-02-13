Ankara'da feci olay... Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer hayatını kaybetti

NKARA'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı menajer Mesut Yılanlı (46) hayatını kaybetti. Kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 08:03
Ankara'da feci olay... Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kaza dün akşam saatlerinde Nasrettin Hoca Bulvarı Dört Yol mevkisinde meydana geldi. İlçede menajerlik yaptığı belirtilen Mesut Yılanlı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmesinin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel bir televizyonda geçmiş yıllarda program sunduğu ve daha sonra menajer olarak iş hayatını sürdürdüğü öğrenilen Mesut Yılanlı'ın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Mesut Yılanlı'nın elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


Ankara haberleri TIR haberleri kaza haberleri menajer haberleri

İlgili Haberler

TIR’da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

TIR’da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Feci kaza... İki TIR çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Feci kaza... İki TIR çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
İzmir'de TIR minibüse çarptı: 2 ölü, 12 yaralı!

İzmir'de TIR minibüse çarptı: 2 ölü, 12 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 12 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi

CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
İBB haklı bulundu... Atatürk Havalimanı'nda 'millet bahçesi' talanına iptal

İBB haklı bulundu... Atatürk Havalimanı'nda 'millet bahçesi' talanına iptal
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
Rusya'dan 'Baykar' uyarısı: 'Fabrika meşru hedeftir...'

Rusya'dan 'Baykar' uyarısı: 'Fabrika meşru hedeftir...'
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi