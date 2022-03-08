Ankara'da Feminist Gece Yürüyüşü: "Biz istiyoruz ki savaşın, sömürünün, erkek şiddetinin olmadığı bir dünyada yaşayalım"

08 Mart 2022 Salı, 21:14

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ankara'da Sakarya Caddesi'nde kadınlar, "Feminist Gece Yürüyüşü" yaptı. Madenci Anıtı'ndan başlayarak, Sakarya Caddesi'ne kadar yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi.

Kadınlar Sakarya Caddesi'ne yönlendirildi. Eylemde, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır", "Gülistan Doku nerede", "Asla yalnız yürümeyeceksin" ve "Neredesin aşkım? Buradayım aşkım" sloganları atıldı.

Sakarya Caddesi'nde yapılan açıklamada kadınlar, "Kadınların aynı haklara sahip olması için değil, bunun için buluşmadık. Biz, bugün burada toplanan feministler olarak, bütün dünyada bugün toplanan feministler olarak; çok daha büyük bir şey hedefliyoruz. Biz istiyoruz ki savaşın, sömürünün, işgalin, ırkçılığın, homofobinin, transfobinin, erkek şiddetinin olmadığı eşit, özgür bir dünyada yaşayalım. İsyanımız feministtir" dedi.