Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 8 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

08 Mart 2022 Salı, 19:48

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

VAKA SAYISI ARTTI!

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 365 bin 5 testten 37 bin 407’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 130 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 69 bin 294 olarak açıklandı.

Bakanlığın açıkladığı 7 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 34 bin 343 vaka tespit edilirken 132 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 371 bin 684 test yapılmış ve 68 bin 815 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayımladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.2 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.3 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85.1 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.7 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.5 ile İstanbul yer alıyor.

Türkiye'nin 8 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: