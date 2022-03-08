İzmir'de 8 Mart yürüyüşünde arbede yaşandı: Kadınlar direndi, polis barikatı kalktı

08 Mart 2022 Salı, 20:29

İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kendilerini İzmir Kadın Platformu üyeleri olarak tanıtan bir grup kadın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürümek istedi.

Ellerinde dövizlerle sloganlar atarak yürüyen kadınlar Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde polis barikatı ile karşılaştı. Kadınlar barikatı aşmaya çalışınca arbede çıktı.

Bazı noktalarda itiş kakış yaşanırken, gerginliğin artması üzerine polis barikatı kaldırdı. Kadınlar, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın mücadelemiz", "Kadın yaşam özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları atarak yürüdü ve kısa bir basın açıklaması yaptı.