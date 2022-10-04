Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütünün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; 'himmet' adı altında yardımda bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlatıldı.
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