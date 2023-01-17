Ankara'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyon: 16 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nün 'Kayseri il ablası ve kadın alanı sorumlusu'nun da arasında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerindeki örgüt mensuplarının yurtdışına kaçışının sağlanmaya çalışıldığı tespitinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ankara'da örgüt mensuplarının gizlendikleri evleri belirleyen ekipler, 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 18 firari FETÖ yönetici ve üyesinden 16'sı gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden S.C'nin örgütün "Kayseri il ablası ve kadın alanı sorumlusu", F.Ö'nün adliye yapılanmasında "sorumlu" seviyede örgüt yöneticisi, E. I'nın askeri mahrem yapılanmada yönetici, B.A'nın "Çankırı doktor ünitesi sorumlusu" olduğu belirlendi.
Ayrıca 2 örgüt mensubunun subay ve astsubaylıktan, birinin emniyet amirliğinden ihraç edildikleri, diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında beyanlar ve deliller bulunduğu için mahkemelerce arandıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldükleri, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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