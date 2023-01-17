FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma: 12 gözaltı kararı
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlılardan 9'u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan FETÖ'nün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma kaydı bulunan ve haklarında sınav sorularını aldıklarına ve ön mülakat şeklinde mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 8 kişi, 2015'te FETÖ'nün çalışma evlerinde kalan ve sınav sorularının dağıtıldığı evde bulunan 3 kişi ve soruları dağıtan 1 kişi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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