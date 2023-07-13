Ankara'da 'fuhuş' çetesine operasyon: 3 şüpheli adliyede

Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara senet imzalatıp fuhşa zorlayan ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan aynı aileden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:45
Ankara'da 'fuhuş' çetesine operasyon: 3 şüpheli adliyede
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Ankara'da iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları senet imzalatarak fuhşa zorlayan Bilal B. (40) eşi Azra B. (22) ve eniştesi Mahmut A., dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda 15 yabancı uyruklu kadın da çetenin elinden kurtarıldı.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ankara fuhuş Operasyon

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