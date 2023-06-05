'Katalog' ile çalışan fuhuş şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 3 ilde, genç kızları yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebekeyle yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:55
'Katalog' ile çalışan fuhuş şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla genç kızları, lüks eğlence mekanlarına götürüp özendirerek, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra çektikleri fotoğraflardan kataloglarını hazırlayıp, müşteri bularak fuhşa zorlayan şebeke tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından cuma günü şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen operasyon düzenlendi. Bursa merkezli Ankara ve Sivas'ta yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4’ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin ev ile apart dairelerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 laptop, 4 kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen paranın kaydedildiği defter ele geçirildi.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler, Bursa’ya getirildi.

ŞİFRE 'KONUM VAR'

Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, müşteri buldukları kadınları gidecekleri adrese, ‘Konum var’, ‘Konuma gideceğiz’ şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan C.S. (33), H.G. (34), C.K. (33), E.Y. (33), T.A. (49), Y.G. (20), B.Y. (28), B.G. (27), İ.A. (40), A.T. (26), İ.I. (46), İ.H.U. (39), M.K. (23), U.B. (38), R.K. (22), S.A. (29) ve G.D. (49), İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 


Adliye fuhuş

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