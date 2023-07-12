'Fuhuş' çetesine operasyon: 15 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı!
Ankara'da, yabancı uyruklu kadınlara senet imzalatıp, fuhuşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. 15 mağdur kadın ise, çetenin elinden kurtarıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan çeteyi deşifre etti.
SENET İMZALATIP, TEHDİT ETTİLER
Edinilen bilgiye göre; Bilal B.'nin (40) lideri olduğu çetede, eşi Azra B. (22) ve eniştesi Mahmut A.'nın (52), pasaportlarını ellerinden aldıkları mağdurları, senet imzalatıp, tehditle fuhuşa zorladığı saptandı. Kadınların fotoğrafları ile katalog oluşturan şüphelilerin, internet üzerinden anlaştıkları müşterilere kadınları gönderdiği, istemeyen kadınları da darbettiği tespit edildi.
16 SUÇ KAYDI VAR!
Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. "Fuhuşa teşfik, aracılık ve zorlama" olmak üzere 16 suç kaydı bulunan Bilal B.'nin eski suçlarından hapis kararlarının onanacağını öğrenmesi üzerine Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a kaçmak için çalışma yaptığı öğrenildi. 15 yabancı uyruklu kadın, çetenin elinden kurtarıldı.
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