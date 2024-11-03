Kütahya’da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı!

Kütahya'da düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, 3’ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı!
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DHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 11:58

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ‘fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme ve zorlama’ suçları kapsamında çalışma başlattı.

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 9 şüphelinin, kadınları fuhşa zorladıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, 3’ü masaj salonu olmak üzere 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) yakalandı.

9 GÖZALTI

Adreslerde yapılan aramalarda, 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, operasyon düzenlenen işletmelerde kamera sistemleri tespit edildi.

Fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, 3’ü kadın 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kadın #fuhuş #Kütahya #Operasyon

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