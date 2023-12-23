Ankara’da göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:28
Ankara’da göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
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Evren İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Ankara-Niğde otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti yapan M.T. isimli şüpheli suçüstü yakalandığı araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak göç idaresine teslim edildi.

‘Göçmen Kaçakçılığı’ kapsamında organizatör şüphesiyle gözaltına alınana M.T. gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.


göçmen kaçakçılığı

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