Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:04
Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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