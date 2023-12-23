Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmen tespit edildi.
Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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