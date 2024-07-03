Ankara'da gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden ve akşam saatlerinde gözaltına alınan 25 öğretmen serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:48
Ankara'da gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlerin taban maaş güvencesi getirilmesi talebiyle Meclis’in yanındaki Milli Egemenlik Parkı’nda başlattıkları eğitim nöbeti 39'uncu gününde.

Dün Meclis'e gelen Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu taslağını Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden öğretmenlerden 25'i, akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Götürüldükleri karakollarda ifalerinin alınmasının ardından serbest bırakılan öğretmenler, eylemlerini sürdürdükleri Milli Egemenlik Parkı'na geri döndü.

Sendika tarafından yapılan açıklamada "Bir kez daha yineliyoruz! Güven, derin bir duygudur. Sadece sözle güven sağlanamaz. Tüm yetkilileri öğretmenlerin yanında olmaya çağırıyoruz. Yarın yine Bakanlık önünde Eğitim Nöbeti’mize devam edeceğiz, taleplerimizi haykıracağız!" denildi. 



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