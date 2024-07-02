Özel sektör öğretmenleri eylemlerinin 38'inci gününde: En az 25 kişiye gözaltı!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 18:33

Güncelleme: 02.07.2024 - 18:35

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşüldüğü sırada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde taban maaş ve güvenceli çalışma talepleri için oturma eylemi yaptı.

Eylem sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali konuşma yaptı. Konuşmanın ardından aralarında Eğitim Sen ve Umut-Sen'in de temsilci ve üyeliklerinin bulunduğu 25 kişi polis müdahalesi ile gözaltına alındı.

SENDİKANIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri tepkilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşmedikleri yetkili kurum kalmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eğitim Nöbetimizin 38. gününde Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Eğitim Komisyonu'nda görüşülürken, haklarımız için MEB önünde oturma eyleminde olan arkadaşlarımız sert müdahale ile gözaltına alındı."