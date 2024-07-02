Özel sektör öğretmenleri eylemlerinin 38'inci gününde: En az 25 kişiye gözaltı!
Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitimciler, taban maaşın Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) ile güvence altına alınması ve özlük haklarının sağlanması amacıyla tutukları nöbete 38'inci günde de devam etti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin MEB önünde yaptığı konuşmanın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TBMM'de Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşüldüğü sırada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde taban maaş ve güvenceli çalışma talepleri için oturma eylemi yaptı.
Eylem sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali konuşma yaptı. Konuşmanın ardından aralarında Eğitim Sen ve Umut-Sen'in de temsilci ve üyeliklerinin bulunduğu 25 kişi polis müdahalesi ile gözaltına alındı.
SENDİKANIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri tepkilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşmedikleri yetkili kurum kalmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Eğitim Nöbetimizin 38. gününde Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Eğitim Komisyonu'nda görüşülürken, haklarımız için MEB önünde oturma eyleminde olan arkadaşlarımız sert müdahale ile gözaltına alındı."
Eğitim Nöbetimizin 38. gününde Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Eğitim Komisyonu'nda görüşülürken,— Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) July 2, 2024
haklarımız için @tcmeb önünde oturma eyleminde olan arkadaşlarımız sert müdahale ile gözaltına alındı.#öğretmenlergözaltında pic.twitter.com/65Suui7Dvn
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Sinan Ateş davasında 2'nci celse sona erdi
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Dolandırıcılıkta yapay zekâ dönemi başladı!
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda