Ankara'da halk ekmeğe zam yok
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, 250 gr Halk Ekmeğini 1.25 TL’ye satmaya devam edeceğini duyurdu.
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Değerli Ankaralılar, elimizdeki un stokları bitene kadar 250 gr ekmeği 1.25 TL’ye satmaya devam edeceğiz. Un stoklarımız bittiğinde güncel piyasa fiyatlarından 250 gr ekmek maliyet durumumuz yaklaşık değerlere aşağıdaki gibi olacaktır” dedi.
Paylaşımda “250 gr ekmek maliyet tablosu” da şu şekilde listelendi:
- Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL
Hammadde maliyeti: 1.07 TL
İşçilik, Enerji ve diğer fabrika giderleri: 0.58 TL
Nakliye maliyeti: 0.09 TL
Büfe payı: 0.12 TL
250 gr ekmek toplam maliyet: 1.86 TL
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası, 27.11.2021 tarihli ekmek üretim talebinin 954.000 adet olduğunu da açıkladı.
Ankara’da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapılmıştı.
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