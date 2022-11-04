Ankara'da 'haraç' çetesine operasyon: 22 şüpheli adliyede

04 Kasım 2022 Cuma, 14:57

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde 'gasp', 'yağma', 'silah' ve 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddia edilen suç grubuna yönelik 7 ay boyunca teknik ve fiziki takipte bulundu.

Ü.Ş.'nin liderlik ettiği grubun, taksi durağı işletmecilerinden haraç istedikleri, vermeyenlerin çalışmasına engel oldukları, taksi duraklarını kalabalık gruplarla basıp hasar verdikleri ayrıca il dışından getirdikleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyu satarak kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

2 KİŞİ ARANIYOR

Teknik ve fiziki takibin ardından 3 gün önce şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ile uyuşturucu ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

22 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.