Kastamonu'da 'kaçak tütün' operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

01 Kasım 2022 Salı, 12:16

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi ile Tosya, Taşköprü, İnebolu, İhsangazi, Bozkurt, Küre ve Hanönü ilçelerinde tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlatıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Tespit edilen 26 adrese yönelik yapılan operasyonda 6 elektronik sigara sarma makinesi, 8 manuel sigara sarma makinesi, 88 bin 815 doldurulmuş makaron, 122 bin bandrolsüz boş makaron, 90 kilogram açık kıyılmış tütün, 74 paket nargile tütünü, 10 kilogram nargile melası, 369 gümrük kaçağı sigara, 1533 koparılmış TAPDK bandrolü, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 335 tabanca fişeği ve 10 parça çeşitli ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 17 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.



