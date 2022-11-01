Bağcılar'da 'narkotik' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Demirkapı Mahallesi'nde 30 Ekim Pazar günü, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alınan bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler Emniyet sorgularının ardından 31 Ekim Pazartesi günü, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.N.E., S.U. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T., M.A.O. ve S.N.Ç. tutuklandı.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda 294 gram eroin, 20 gram uyuşturucu madde, 6,5 gram kubar, 0,75 gram metanfetamin, 5,5 gram bonzai, 10 gram esrar ile 51 bin 395 lira, hassas terazi ve 6 telefon ele geçirildi.
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