Ankara'da hayvan katliamı: Öldürülen iki kedi bir binanın deposuna atıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde öldürülen ve bacakları kesilen iki kedi bir binanın deposuna atıldı.

Ankara'da hayvan katliamı: Öldürülen iki kedi bir binanın deposuna atıldı
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 00:22

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Maçka Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.

Bina sakinleri depodan gelen kötü koku nedeniyle kontrole gittiklerinde öldürülmüş iki kedi ile karşılaştı.

Kedilerin bacaklarının ise kesilmiş olduğu görüldü. Yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin ölü kedileri incelemek üzere götürdüğü ve bacakları bulamadığı iddia edildi.

Bina sakinleri depoya köpek giremeyeceğini söylerken kedilerin nasıl öldüğü ise bilinmiyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Kedi #kediler #depo

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