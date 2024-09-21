Kedi hakem oldu... Martılar kavga etti!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:26

Güncelleme: 21.09.2024 - 16:30

İstanbul'da çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.

Kavga eden iki martının yer aldığı görüntüler pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, martıları izleyen kedi için 'hakem' benzetmesi yapıldı.





