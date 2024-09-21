Kedi hakem oldu... Martılar kavga etti!
İstanbul'da kavga eden martılar sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'da çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.
Kavga eden iki martının yer aldığı görüntüler pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, martıları izleyen kedi için 'hakem' benzetmesi yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili itiraf etti!
- Malvarlığına haciz konuldu!
- Amca ile işçi R.A'nın telefon görüşmesi dosyaya girdi!
- Tahliye kararı verildi
- 'Çernobil yanında güllük gülistanlık kalır'
- CHP'li isim olayın perde arkasını açıkladı
- Yolcunun yemeğinden fare çıktı: Uçak acil iniş yaptı
- 'Vandalları kim koruyor?'
- Milli eğitim üzerinden adınızı kullanıyorlar
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi