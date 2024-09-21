Kedi hakem oldu... Martılar kavga etti!

İstanbul'da kavga eden martılar sosyal medyada gündem oldu.

Kedi hakem oldu... Martılar kavga etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:26

İstanbul'da çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.

Kavga eden iki martının yer aldığı görüntüler pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, martıları izleyen kedi için 'hakem' benzetmesi yapıldı.



Etiketler: #İstanbul #Martı #Kedi

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