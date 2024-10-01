Polis memurunun evinde hırsızlık yaptılar: 4 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis memurunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Polis memurunun evinde hırsızlık yaptılar: 4 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:47

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını fark ederek ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. Polis, doğum yapmasına 10 gün kalan Sultan K. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Bilal Efe Ö. ile 4 aylık bebeği olan Raziye Y. (34) ve Samet K.’yi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Samsun #polis #hırsızlık

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