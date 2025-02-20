Kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yaptı: 'Bukalemun' lakaplı şüpheli, suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan ‘Bukalemun’ lakaplı S.Ç., polisin takibiyle suçüstü yakalandı. Tutuklanan S.Ç.'nin misafirhaneye giriş-çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yaptı: 'Bukalemun' lakaplı şüpheli, suçüstü yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:18

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin misafirhanesinden 3 cep telefonunu çalındığı ihbarını aldı.

Misafirhanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde olayı kadın kıyafetleri giyerek gerçekleştiren kişinin 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti.

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca S.Ç.'nin gelmesini bekledi. Tekrar misafirhaneye gelen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti.

S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #diyarbakır #Hastane #kılık ve kıyafet

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