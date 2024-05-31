Ankara'da iki kadının kavgasına savcılık el koydu
Ankara Valiliği, komşu iki kadın arasında çıkan kavgaya ilişkin sorumluların adli mercilere sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde komşu iki kadının kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"SÖZLÜ, FİZİKİ SALDIRI VE MANEVİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA"
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada da yer alan ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumlular adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat cumhuriyet savcılığınca yürütülmektedir” denildi.
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