Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 6 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:42
Ankara'da iki otobüs çarpıştı: 6 yaralı
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında Şehabettin Y. yönetimindeki özel halk otobüsü iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan A.Y. yönetimindeki EGO otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, halk otobüsü şoförü Şehabettin Y. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Öte yandan kaza anı seyir halindeki başka bir otobüsün araç içi kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüde, yeşil ışıkta hareket eden özel halk otobüsünün EGO otobüsüne çarpması yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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