Ankara'da ilginç operasyon: 19 tüp 'kobra zehri' ele geçirildi

Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:09

Güncelleme: 08.03.2025 - 14:09

Jandarma ekipleri, şüpheliler V.L. ve S.S'nin kobra zehri satmak için Beypazarı ilçesinde müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Zanlıları takip eden ekipler, Dibecik Mahallesi'nde şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRA

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan kalem içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirildi.

"Zehirli madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.