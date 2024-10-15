Ankara’da ilk Kent Lokantası açıldı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in vaatlerinden biri olan Kent lokantası kapılarını açtı. Lokantada, dört çeşit yemek 75 liraya satılacak.
Açılışta konuşan Güner, “Ülkemiz derin bir ekonomik çıkmazın içerisinde. Yurttaşlar vergi yükü altında eziliyor. Bu tablonun sorumluları ise sorunları gidermek yerine daha ağır yüklerle vatandaşın son nefesini de almaya çalışıyor. CHP’li belediyeler, yurttaşların üzerindeki bu yükü biraz olsun hafifletmek için çabalıyor ve sosyal belediyeciliği önemsiyor” dedi.
AKP iktidarının CHP’li belediyeleri borçlar üzerinden zor duruma düşürmeye çalıştığını da belirten Güner, “Yılmadan, vazgeçmeden sosyal belediyeciliğe devam edeceğimizi haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- İptal olsa da iade yok!
- Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- 3. Lig'de ortalığı birbirine kattı!
- 'Arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış'
- Cem Küçük'ten 'tağşiş listesi' için yeni iddia
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı