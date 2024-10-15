Ankara’da ilk Kent Lokantası açıldı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in vaatlerinden biri olan Kent lokantası kapılarını açtı. Lokantada, dört çeşit yemek 75 liraya satılacak.

Ankara’da ilk Kent Lokantası açıldı
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Emirhan Çoban
Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Açılışta konuşan Güner, “Ülkemiz derin bir ekonomik çıkmazın içerisinde. Yurttaşlar vergi yükü altında eziliyor. Bu tablonun sorumluları ise sorunları gidermek yerine daha ağır yüklerle vatandaşın son nefesini de almaya çalışıyor. CHP’li belediyeler, yurttaşların üzerindeki bu yükü biraz olsun hafifletmek için çabalıyor ve sosyal belediyeciliği önemsiyor” dedi.

AKP iktidarının CHP’li belediyeleri borçlar üzerinden zor duruma düşürmeye çalıştığını da belirten Güner, “Yılmadan, vazgeçmeden sosyal belediyeciliğe devam edeceğimizi haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #tablo #Açılış #borç

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