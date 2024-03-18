Samsun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:06

Güncelleme: 18.03.2024 - 15:07

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın 3. katından düşen 31 yaşındaki Kani Akgül ağır yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla Samsun'daki hastaneye sevk edilen Kani Akgül'ün yolda kalbi durdu. Duran kalbi çalıştırılan Akgül, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.