Samsun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Samsun'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın 3. katından düşen 31 yaşındaki Kani Akgül ağır yaralandı.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ambulansla Samsun'daki hastaneye sevk edilen Kani Akgül'ün yolda kalbi durdu. Duran kalbi çalıştırılan Akgül, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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