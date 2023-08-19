Ankara'da inşaat halindeki sitede yangın!

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının hemen yanındaki sitenin inşaat halindeki 12 katlı bloklarından birinin çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:53
Ankara'da inşaat halindeki sitede yangın!
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Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki sitenin inşaat halindeki 12 katlı bloklarından birinin çatısında bulunan kalıp ve yalıtım malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. 

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.


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