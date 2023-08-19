Sıcak nedeniyle patlayan televizyon yangın çıkardı!

Ankara’da bir binanın çatı katında bulunan televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın korku yarattı. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, yangının söndürüldüğü aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 16:34
Sıcak nedeniyle patlayan televizyon yangın çıkardı!
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bir binanın çatı katında saatlerce açık bırakılan televizyonun aşırı ısınması sebebiyle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yangın çıkarken, alevlere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Sokağa dökülen mahalle sakinleri ise, yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.


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