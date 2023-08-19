Sıcak nedeniyle patlayan televizyon yangın çıkardı!
Ankara’da bir binanın çatı katında bulunan televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın korku yarattı. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, yangının söndürüldüğü aktarıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bir binanın çatı katında saatlerce açık bırakılan televizyonun aşırı ısınması sebebiyle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası yangın çıkarken, alevlere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Sokağa dökülen mahalle sakinleri ise, yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden ilginç paylaşım
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Motorine dev zam yolda!