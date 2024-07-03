Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, inşaat halindeki 8 katlı binanın 3'üncü katında çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu düşerek yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:33
Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde yapımı devam eden 8 katlı binanın dış cephesini boyayan 4 işçi, iskele yardımı ile binanın 3'üncü katına çıktı.

Bir süre çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Ankara haberleri

İlgili Haberler

Ankara'yı karıştıran 'Süleyman Soylu' iddiası: 'MHP bastırıyor...'

Ankara'yı karıştıran 'Süleyman Soylu' iddiası: 'MHP bastırıyor...'
Ankara'da gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Ankara'da gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler