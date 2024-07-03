Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde, inşaat halindeki 8 katlı binanın 3'üncü katında çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu düşerek yaralandı.
Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde yapımı devam eden 8 katlı binanın dış cephesini boyayan 4 işçi, iskele yardımı ile binanın 3'üncü katına çıktı.
Bir süre çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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