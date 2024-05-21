Ankara'da İran Büyükelçiliği'nde taziye defteri

Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:07

Güncelleme: 21.05.2024 - 15:07

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi ardından İran'da 5 gün ulusal yas ilan edildi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde bu kapsamda bayraklar yarına indirildi, ayrıca taziye defteri açıldı. İran Büyükelçiliği'ne farklı ülkelerin büyükelçiliklerinden temsilciler ziyarette bulundu. Belarus, Irak Japonya, Bangladeş, Pakistan, Küba, Umman, Kuveyt, Ekvador, Kazakistan ve Lübnan büyükelçiliklerinden ziyaretçiler taziyelerini iletti.

Ayrıca bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de taziyede bulundu. Ziyaretçiler, açılan taziye defterini imzalayarak, Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade’ye başsağlığı dileklerini iletti. Çin Büyükelçisi Liu Shaobin de kalabalık bir askeri ateşe heyeti ile ziyarette bulundu. Taziye Defteri, 21-22 Mayıs tarihlerinde 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında İran Büyükelçiliği’nde imzaya açık olacak.