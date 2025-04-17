Sadece 2025’in ilk 3.5 ayında 19 çocuk, iş cinayetine kurban gitti: Ekmek peşinde ölüm

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

İş cinayetleri ve çocuk işçi ölümleri Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporlarına göre 2024’te 14 yaş ve altı 22 çocuk, 15-17 yaş arası 49 çocuk/genç işçi iş yerlerinde yaşamını yitirdi. Bu yılın başından beri tespit edilebilen çocuk işçi ölümü ise 19 oldu.

Niğde’de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, kolunun makineye sıkışması sonucu yaşamını yitirdi. Suriyeli göçmen 14 yaşındaki Yusuf Mısri, Konya’nın Beyşehir ilçesinde kuyu açma işinde çalışırken sondaj makinesi borusu yerinden çıktı. Mısri, borudaki halat kancasının başına çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kayseri Sarıoğlu’nda kum ocağında çalışan Mehmet Özarslan (17) iş makinesinin bakımını yaparken Kızılırmak Nehri’ne düştü. Özarslan’ın cansız bedenine 26 saat sonra ulaşıldı. Şırnak’tan çalışmak için Antalya’ya giden Yakup Taşar 17 yaşındaydı. İşyerinde yaşamına son verdi.

Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar işyerlerinde sağlık sorunları yaşama ve yaralanma riskleriyle de karşı karşıya. Gaziantep’te 16 yaşındaki Halil Kırpaç, elini makineye kaptırması sonucu üç parmağını kaybetti.

İSİG Meclisi Koordinatörü Murat Çakır ve Derin Yoksuluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. 18 yaş altı çocukların çalışmasının yasayla belli koşullara bağlandığına dikkat çeken Çakır, sadece hafif işlerde çalışabilecek çocuklara, bir yetişkin ve ustanın yapması gereken görevlerin verildiğini vurguladı. Çocuk işçi çalıştıran iş yerlerinin çoğunun kaçak olduğuna işaret etti. Çakır, “MESEM’lere bile baktığımızda amacın mesleğe dair bilgi edindirmek değil çocukları işçi olarak kullanmak olduğunu görüyoruz. Yaralanma ve diğer sağlık sorunlarını kayıt altına almak çok zor. Ağır işlerde çalıştırılan çocukların ruhsal problemler, ilerleyen yıllarda kas sistemlerinde sorun yaşayacağını biliyoruz” dedi.

‘ÇOCUK İŞÇİ ORDUSU’

Eğitim Reformu Girişimi’nin raporuna atıf yaparak 2023- 24 öğretim yılında 612 bin 814 çocuğun okulu bıraktığını anımsatan Foggo ise şöyle konuştu: “Açlık sınırının altındaki ailelerde eğitimin önemi alt basamaklara indi. Çocukların okulda kalmasını sağlayan bir sistem olmadığı için çocuk işçiliği yüzde 22.1 oldu. Sermayeyi zenginleştirirken kendisi yoksulluk döngüsünden çıkamayan bir ‘çocuk işçi ordusu’ yaratıldı.”