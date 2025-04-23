Aksaray'da iş cinayeti: İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:55

Güncelleme: 23.04.2025 - 00:55

Olay, Paşacık Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, boyacı olarak çalıştığı öğrenilen 59 yaşındaki Remzi Çar, inşaatın dış cephesine kurulu iskelede boya yaptığı esnada yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan işçiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. Remzi Çar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.