Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 kişi yakalandı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

12 GÖZALTI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.