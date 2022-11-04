Aydın'da IŞİD operasyonu: Önce gözaltına alındı, sonra serbest kaldı
Aydın'ın Köşk ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu belirtilen Suriye uyruklu M.F'nin adresine operasyon yaptı.
SERBEST KALDI
Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen M.F. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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