Şanlıurfa merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

İHA
04 Kasım 2022 Cuma, 13:48
Şanlıurfa merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, IŞİD terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Adana ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. 

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 



Şanlıurfa IŞİD Operasyon

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