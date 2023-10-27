Ankara'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma yapıldı.
Soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerince Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!