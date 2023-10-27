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Ankara'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:35
Ankara'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma yapıldı.

Soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerince Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Ankara IŞİD gözaltı

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