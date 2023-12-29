Ankara'da IŞİD operasyonu: 5 tutuklama

Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:33

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli, 25 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Delillerin incelenmesinde, örgüt yönetimi tarafından mensuplarına gönderilen talimatlar, örgüt mensupları tarafından çatışma bölgelerinde yapılan eylemlere ilişkin çok sayıda video, örgütsel doküman, örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğraflar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken; 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkça serbest bırakılan 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.