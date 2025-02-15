Ankara'da işkence! Alıkoyup feci şekilde darbettiler, sosyal medyada paylaştılar

Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:29

Güncelleme: 15.02.2025 - 10:30

Ankara’da bir kadın ve bir erkek şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını zorla evde alıkoydu. Şüpheliler, kadını ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak çeşitli cisimlerle darbetti, delici aletlerle işkence etti, kesikler oluşturdu, bağırırmaması için tehdit etti.

Şüpheliler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kadın şüphelinin, darbedilen kadınla selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

osyal medyada yayılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Darbedilen kadın hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.