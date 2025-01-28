Ülkü Ocakları eski il yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılarak işkence yapıldığı öne sürüldü: Burdur’da işkence davası

Burdur MHP örgütünün talimatıyla Ülkü Ocakları eski il yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılarak işkence yapıldığı öne sürüldü.

Ülkü Ocakları eski il yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılarak işkence yapıldığı öne sürüldü: Burdur’da işkence davası
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Bülent Ecevit
Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı, Irmak’ın şikâyetlerini ve olay yerlerinde yaptıkları inceleme, kamera görüntüleri ile sigara izmaritlerini delil olarak inceleyerek iddianame hazırladı.

Savcılık iddianamesinde şüpheli 15 kişinin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması bekleniyor.


Etiketler: #Savcılık #iddianame #Gölhisar

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