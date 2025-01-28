Ülkü Ocakları eski il yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılarak işkence yapıldığı öne sürüldü: Burdur’da işkence davası
Burdur MHP örgütünün talimatıyla Ülkü Ocakları eski il yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılarak işkence yapıldığı öne sürüldü.
Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı, Irmak’ın şikâyetlerini ve olay yerlerinde yaptıkları inceleme, kamera görüntüleri ile sigara izmaritlerini delil olarak inceleyerek iddianame hazırladı.
Savcılık iddianamesinde şüpheli 15 kişinin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması bekleniyor.
Etiketler: #Savcılık #iddianame #Gölhisar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- İmamoğlu 'Heybedeki turp'un adını açıkladı
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- Satılmış Büyükcanayakın kimdir?
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Anne ve iki kızı ölü bulundu!