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Evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1 kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:51
Evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu!
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde yayladan dönen anne ve baba 27 yaşındaki oğulları Tufan Alişan'ın evde hareketsiz yattığını gördü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin bıçaklandığıve hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


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