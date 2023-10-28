Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri bıçaklandı

Şanlıurfa’da Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri bıçaklı saldırıya uğradı.

İHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 13:16
Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri bıçaklandı
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Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Bir dükkana giren zabıta ekipleri, cama Türk Bayrağı asmak istedi. İddiaya göre, bayrağın asılmasını istemeyen esnaf ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu bıçaklandı.

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan zabıta amiri ameliyata alınırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, Ay-yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyorum“ ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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