Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 6 gözaltı

Ankara'da, kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, toplam 33 milyon 100 bin lira değerinde kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:19
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 6 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 6 Ekim'de, Kahramankazan ilçesinde, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 4 şüpheli, takiple yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerde, 20 milyon TL değerinde 13'üncü yüzyıldan kalma İbranice el yazması, üzerinde figür, sembol ve yazılar olan 3 altın varaklı kitap ele geçirildi.

Kahramankazan ilçesinde 7 Ekim'de de yol kontrol uygulaması yapan ekipler, şehirlerarası yolcu otobüsünde, 11 milyon 500 bin TL değerinde 3 bin 288 cep telefonu yedek parçası ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, ihbarla, 8 Ekim'de de Yenimahalle ilçesindekindeki özel kargo şirketinin aracında arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL değerindeki 20 bin 600 kaçak sigara, 94 kaçak elektronik sigara, 420 kilogram kaçak çay, 7 kaçak elektrikli süpürge, 450 kaçak ilaç ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Kahramankazan Ankara

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