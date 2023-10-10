Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 6 gözaltı
Ankara'da, kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, toplam 33 milyon 100 bin lira değerinde kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 6 Ekim'de, Kahramankazan ilçesinde, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 4 şüpheli, takiple yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerde, 20 milyon TL değerinde 13'üncü yüzyıldan kalma İbranice el yazması, üzerinde figür, sembol ve yazılar olan 3 altın varaklı kitap ele geçirildi.
Kahramankazan ilçesinde 7 Ekim'de de yol kontrol uygulaması yapan ekipler, şehirlerarası yolcu otobüsünde, 11 milyon 500 bin TL değerinde 3 bin 288 cep telefonu yedek parçası ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, ihbarla, 8 Ekim'de de Yenimahalle ilçesindekindeki özel kargo şirketinin aracında arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL değerindeki 20 bin 600 kaçak sigara, 94 kaçak elektronik sigara, 420 kilogram kaçak çay, 7 kaçak elektrikli süpürge, 450 kaçak ilaç ele geçirildi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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