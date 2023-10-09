İzmir’de 'gasp' çetesine operasyon: 4 gözaltı
İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçlarıyla birçok yurttaşı mağdur ettiği belirlenen gasp çetesi çökertildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının yanı sıra yurttaşları silah zoruyla senet imzalatarak darp ve tehdit ettiği belirlenen çeteyi tespit etti.
İlgili güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda, gasp çetesine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Gerçekleştirilen operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen K.Ç., A.O., F.A. ve O.Ü. adlı 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 52 adet boş senet, 1 pompalı tüfek, 65 adet fişek, 35 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda delil niteliği taşıyan belge ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Zekası Einstein ile yarışan 5 burç!
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- İhbara giden polis açılan ateşle şehit oldu