İzmir’de 'gasp' çetesine operasyon: 4 gözaltı

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçlarıyla birçok yurttaşı mağdur ettiği belirlenen gasp çetesi çökertildi.

İHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 18:33
İzmir’de 'gasp' çetesine operasyon: 4 gözaltı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının yanı sıra yurttaşları silah zoruyla senet imzalatarak darp ve tehdit ettiği belirlenen çeteyi tespit etti.

İlgili güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda, gasp çetesine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen K.Ç., A.O., F.A. ve O.Ü. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 52 adet boş senet, 1 pompalı tüfek, 65 adet fişek, 35 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda delil niteliği taşıyan belge ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İzmir dolandırıcılık Operasyon

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