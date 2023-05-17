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Ankara'da kadın cinayeti: Erkek kardeşi katletti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Şahin Şaşırmaz isimli erkek, kız kardeşi Songül Şaşırmaz'ı (23) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 20:12
Ankara'da kadın cinayeti: Erkek kardeşi katletti
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Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi’ndeki 299’uncu sokakta meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı kardeşleri Songül ve Abbas Şaşırmaz'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Songül Şaşırmaz, olay yerinde hayatını kaybederken Abbas Şaşırmaz ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abbas Şaşırmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Songül Şaşırmaz'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şahin Şaşırmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Ankara kadın cinayeti

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