Muğla'da kadın cinayeti: Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:23

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:23

Milas'ın eski hastane girişinde meydana gelen olayda, dün sabah saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan belirlemede göğsünden tüfekle vurularak öldüğü belirlenen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin Zeynep Başaran olduğunu belirledi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAN BULAŞAN KOLTUK KILIFLARINI DEĞİŞTİRİYORDU...

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler, E.D.'nin cansız bedeni yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini tespit etti. Muğla polisi, E.D.'yi İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken gözaltına aldı.

Muğla'ya getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.